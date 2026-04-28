Im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League kommt es am Dienstag zum Duell der wohl zwei spielstärksten Mannschaften Europas. PSG empfängt die Bayern (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Bayern holten vergangenes Wochenende in der Deutschen Bundesliga mit einer B-Garnitur noch ein 0:3 auswärts bei Mainz auf und siegten am Ende noch mit 4:3 und das obwohl der Meistertitel sowieso schon fixiert wurde.

Nun liegt der volle Fokus auf der Königsklasse, wo die Kompany-Elf PSG im Herbst schon mal mit 2:1 besiegte.

Die Pariser sind in der heimischen Liga auf Rang eins und haben sechs Zähler Vorsprung auf RC Lens. Zuletzt siegten die Pariser 3:0 gegen den SCO Angers.

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