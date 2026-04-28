Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG FC Bayern München FC Bayern München FCB
Heute 21:00 Uhr
1 2.50
X 3.70
2 2.65
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Champions-League-Halbfinale heute: PSG - Bayern München

Der Titelverteidiger empfängt im Hinspiel im Parc des Princes die brandheißen Münchner. LIVE-Infos:

Champions-League-Halbfinale heute: PSG - Bayern München Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League kommt es am Dienstag zum Duell der wohl zwei spielstärksten Mannschaften Europas. PSG empfängt die Bayern (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Bayern holten vergangenes Wochenende in der Deutschen Bundesliga mit einer B-Garnitur noch ein 0:3 auswärts bei Mainz auf und siegten am Ende noch mit 4:3 und das obwohl der Meistertitel sowieso schon fixiert wurde.

Nun liegt der volle Fokus auf der Königsklasse, wo die Kompany-Elf PSG im Herbst schon mal mit 2:1 besiegte.

Die Pariser sind in der heimischen Liga auf Rang eins und haben sechs Zähler Vorsprung auf RC Lens. Zuletzt siegten die Pariser 3:0 gegen den SCO Angers.

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Enrique vor CL-Duell gegen Bayern: "Das wird der Schlüssel sein"

Enrique vor CL-Duell gegen Bayern: "Das wird der Schlüssel sein"

Champions League
Michael Olise: Das leiseste Genie im Weltfußball

Michael Olise: Das leiseste Genie im Weltfußball

Deutsche Bundesliga
8
Bayerns Comeback gegen Mainz "gibt viel Energie für CL"

Bayerns Comeback gegen Mainz "gibt viel Energie für CL"

Deutsche Bundesliga
Baumgartner bald Rapidler? "Der größte Verein in Österreich"

Baumgartner bald Rapidler? "Der größte Verein in Österreich"

Bundesliga
2
Lotst Marco Rose einen ÖFB-Star in die Premier League?

Lotst Marco Rose einen ÖFB-Star in die Premier League?

Deutsche Bundesliga
2
Als Kapitän: Dominik Fitz trifft erstmals in den USA

Als Kapitän: Dominik Fitz trifft erstmals in den USA

International
4
Philipp Zulechner übernimmt Traineramt in der Regionalliga

Philipp Zulechner übernimmt Traineramt in der Regionalliga

Regionalligen

Kommentare

UEFA Champions League Fußball FC Bayern München Paris Saint-Germain Luis Enrique Konrad Laimer Vincent Kompany