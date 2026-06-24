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Ghanaischer Hexer befreit Kane wieder von Torfluch

"Wir sind Freunde", sagte er an den Engländer gerichtet. Der Torfluch soll demnach wieder aufgehoben sein.

Ghanaischer Hexer befreit Kane wieder von Torfluch Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © APA
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Jener ghanaische Hexer, der Harry Kane vor dem WM-Duell mit Ghana angeblich mit einem Torfluch belegt hatte, hat Englands Torjäger wieder vom bösen Zauber "befreit".

Nana Kwaku Bonsam postete am Mittwoch ein Video auf Social Media, in dem er angab, dass Kane in der nächsten Partie wieder treffen könne.

"Nimm es mir nicht übel. Wir sind Freunde", sagte er an den Engländer gerichtet. Kane hatte beim 4:2 gegen Kroatien zum WM-Auftakt zweimal für die Three Lions getroffen.

Beim 0:0 gegen Ghana ließ der Stürmer von Bayern München in der Nachspielzeit eine gute Möglichkeit liegen. "Ich bin jetzt lange genug Stürmer, dass ich weiß, dass nicht jeder Ball im Tor landet", sagte Kane danach.

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