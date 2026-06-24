Ghana-Coach empört: "Der VAR war auf einem Kaffee!"

Ghana erreichte im zweiten Gruppenspiel gegen England nach einer Abwehrschlacht ein 0:0. Die Highlights >>>

Mit vier Punkten sind die Chancen auf ein Sechzehntelfinale mit Ghana durchaus hoch einzustufen. Teamchef Carlos Queiroz hätte allerdings die Möglichkeit auf noch mehr gesehen.

Angreifer Prince Adu lief etwa zehn Minuten vor Schluss alleine auf das Tor von Jordan Pickford zu, Verteidiger Ezri Konsa traf ihn bei einem Klärungsversuch am Oberschenkel. Adu versuchte es im Fall, traf nur Mitspieler Antoine Semenyo.

Ghana-Coach ortet VAR beim Kaffee

Die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm, Ghana wurde ein möglicher Strafstoß verwehrt.

Queiroz schimpfte nach dem Spiel. "Ich bin mir nicht sicher, ob der VAR bei dieser WM arbeitet. Haben sie noch den VAR? Ich habe meine Zweifel wegen diesem Elfmeter, ein klarer Strafstoß gegen England. Ich denke, sie waren am Ende glücklich. Der VAR war auf einem Kaffee. Es ist natürlich, aber ein klarer Elfmeter und eine Rote Karte", sagte Ex-Real-Coach.

Die umstrittene Szene im Video: