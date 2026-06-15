Fix! Erster WM-Teilnehmer entlässt seinen Coach!

"Das ist eine schmerzliche Niederlage. Sie tut weh. Den Wettbewerb mit einer solch herben Niederlage zu beginnen, ist schwer", sagte Lamouchi danach. Da ahnte der 54-jährige Franzose noch nicht, dass er gerade seine letzte Pressekonferenz als Nationaltrainer Tunesiens gab.
Kurze zweite Amtszeit
Übernommen hatte Lamouchi diese Aufgabe erst vor fünf Monaten im Jänner. In den fünf Länderspielen seiner kurzen Amtszeit gab es nur einen Sieg gegen den WM-Außenseiter Haiti (1:0). Gegen die ÖFB-Auswahl gab es vor zwei Wochen im Testspiel trotz langer Überzahl in Wien ein 0:1.
Tunesische Medien schrieben schon vor Beginn der Weltmeisterschaft von einem schwer zu führenden Team, in dem erfahrene und neu berufene Spieler kaum harmonieren. Schon der Afrika Cup im vergangenen Winter endete mit einem enttäuschenden Achtelfinal-Aus gegen Mali.
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