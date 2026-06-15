Fix! Erster WM-Teilnehmer entlässt seinen Coach!

Tunesien hat Teamchef Sabri Lamouchi kurz nach dem verpatzten Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft gefeuert.

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Damit reagierte die Verbandsspitze am Montag auf das 1:5 der Nordafrikaner in ihrem ersten Turnierspiel gegen Schweden tags zuvor. "Es wurde offiziell vereinbart, Trainer Sabri Lamouchi zu entlassen", schrieb der tunesische Fußballverband auf Instagram.

Für die Gruppenspiele gegen Japan und die Niederlande wird Mondher Kebaier interimistisch übernehmen.

"Niederlage tut weh"

Der 56-Jährige trainierte die Nationalmannschaft Tunesiens bereits von 2019 bis 2022. Als Technischer Direktor des Verbands war Kebaier bereits mit dem Team zur Weltmeisterschaft gereist.

Bei der WM 2022 in Katar hatten die Tunesier in der Vorrunde noch den späteren Finalisten Frankreich besiegt. Vier Jahre später geriet der Auftakt gegen Schweden jedoch zum Debakel für das Team.

(Artikel wird unter dem Video fortgesetzt)