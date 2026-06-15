Morgen steigen die Star-Stürmer in die WM ein

Mit großen Hoffnungen versehen beginnt Frankreich Dienstagabend (21.00 Uhr, im LIVE-Ticker>>>) in Gruppe I seine Fußball-WM-Kampagne.

Der Vizeweltmeister trifft im Stadion von East Rutherford angeführt von Kapitän Kylian Mbappe auf Senegal. Die WM-Reise des französischen Mitfavoriten startet somit in jener Arena, wo am 19. Juli auch das Finale stattfindet.

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Norwegen mit Superstar Erling Haaland bekommt es wenige Stunden später (Mittwoch 00.00 Uhr/beide live ORF 1, ebenfalls im Ticker>>>) in Boston mit dem Irak zu tun.

Frankreich - Senegal: Anfang von Deschamps' Ende

Mbappe sowie Weltfußballer Ousmane Dembele und Michael Olise sollen den Favoritenstatus Frankreichs untermauern und die Senegalesen schwindlig spielen. Ziel ist es, dem nach dem Turnier scheidenden Teamchef Didier Deschamps einen erfolgreichen WM-Auftakt zu bescheren.

"Die beste Art, ihm Tribut zu zollen, ist der WM-Sieg. Denn er liebt es, zu gewinnen. Deshalb werden wir dafür sorgen, dass er die beste WM aller Zeiten erlebt", versprach Mbappe. Die 1:2-Testspielpleite gegen die Elfenbeinküste Anfang Juni sollte allerdings Warnung genug für "Les Bleus" sein, De- statt Hochmut walten zu lassen.

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Der Senegal indes möchte den Coup von 2002 wiederholen, als die Westafrikaner den damals amtierenden französischen Weltmeister im ersten Spiel 1:0 besiegten. Der ansprechend besetzten Offensive um Sadio Mane ist einiges zuzutrauen.

Zudem will die Mannschaft von Trainer Pape Thiaw nach dem Desaster rund um den aberkannten Afrika-Cup-Titel nun für positive Schlagzeilen sorgen.

Irak - Norwegen: WM-Comebacks zweier Nationen

Das norwegische Team bestreitet seine erste WM seit 28 Jahren. Goalgetter Haaland und Kapitän Martin Ödegaard sollen die Skandinavier, die eine makellose Qualifikation gespielt und Italien zweimal besiegt haben, in die K.o.-Phase führen.

Gegen den Irak ist die Truppe von Coach Stale Solbakken klarer Favorit. Haaland zeigte sich laut Solbakken bereits im Training in prächtiger Torlaune. Ödegaard, der in dieser Saison immer wieder angeschlagen war, ist fit fürs Turnier. "Ich hatte ein paar Probleme, aber jetzt geht es mir gut", erklärte der Arsenal-Spieler.

Der Gegner gehört zu den großen Unbekannten bei dieser WM. Der Irak durchlief die längste Qualifikation aller 48 WM-Nationen und sicherte sich erst Anfang April sein Ticket. Das Team von Trainer Graham Arnold bestreitet nach 40 Jahren seine zweite WM.

"Ich bin wirklich stolz auf das, was wir als Team erreicht haben", sagte Mittelfeldspieler Amir Al-Ammari. "Wir sind in einer Gruppe mit großen Stars, die in starken Ligen spielen", war dem 28-Jährigen, der in Schweden geboren wurde, bewusst. Die "Löwen von Mesopotamien" wollen nun die eine oder andere Überraschung schaffen.