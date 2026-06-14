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WM 2026 LIVE: Haiti - Schottland

Fußballzwerg Haiti beschließt den ersten Spieltag der Gruppe C gegen die WM-Comebacker aus Schottland. LIVE-Infos:

WM 2026 LIVE: Haiti - Schottland Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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In Gruppe C der WM trifft Außenseiter Haiti am Sonntag auf Schottland (ab 03:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Haiti testete zuletzt gegen Peru und verlor dabei 1:2. Die Schotten, die erstmals seit 1998 wieder an einer WM teilnehmen, siegten hingegen klar mit 4:0 gegen Bolivien.

Neben Haiti und Schottland sind auch Brasilien und Marokko in der Gruppe. Am Papier ist Haiti der klare Außenseiter und die Schotten werden wohl um Rang zwei kämpfen.

Alles andere als ein Schottland-Sieg wäre eine riesige Überraschung.

WM 2026: Alle Gruppen/Tabellen >>>

LIVE-Ticker:

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