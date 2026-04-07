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Ex-Sturm-Goalie wechselt Nation

Der ehemalige Torhüter des SK Sturm Graz kann künftig für Nigeria auflaufen. Das bestätigt die FIFA.

Ex-Sturm-Goalie wechselt Nation Foto: © GEPA
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Arthur Okonkwo läuft künftig nicht mehr für England auf.

Der 24-jährige Ex-Sturm-Goalie wechselt den Verband, will künftig das Nigeria-Trikot tragen. Die FIFA bestätigt den Wechsel jetzt offiziell.

In den Nachwuchsnationalteams lief der Schlussmann für die "Three Lions" auf. Aktuell steht Okonkwo für AFC Wrexham in der Championship im Tor, verbuchte in der laufenden Saison 42 Einsätze.

Arsenal verlieh ihn nach Graz

Im Frühjahr 2023 war der Goalie als Arsenal-Leihspieler beim SK Sturm Graz unter Vertrag. 18 Mal lief er für den heutigen österreichischen Meister auf.

Seinen wohl wichtigsten Auftritt im Sturm-Trikot hatte er im Finale des UNIQA ÖFB-Cups gegen Rapid, Sturm holte damals den ersten Titel seit 2018.

Sturm-Goalies: Von Konstanten und viel zu vielen Flops

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