Nach "Witz": Rassismus-Vorwürfe gegen van der Vaart

Die Niederlande starteten mit einem 2:2 gegen Japan in die WM. Nach der Partie reagierte Teamchef Ronald Koeman auf der Pressekonferenz durchaus gereizt. >>>

Der Frust war ergebnistechnisch durchaus nachvollziehbar, so führte "Oranje" bis kurz vor Schluss mit 2:1, ehe Daichi Kamada (89.) nach einer Ecke den japanischen Ausgleich erzielte.

Niederländer verlor Gegner

Im Anschluss an das Spiel wurde beim niederländischen Sender "NOS" analysiert. Ex-Angreifer Pierre van Hooijdonk sah die Schuld am Gegentreffer bei Micky van de Ven, der seinen Gegenspieler nicht konsequent gedeckt hatte.

"Dann schaue ich mir Micky van de Vens Rolle an. Er stand bei Ogawa. Er hat ihn komplett aus den Augen verloren. Man sieht ihn herumlaufen. Wenn man der Manndecker ist, dann ist man auch für seinen Gegenspieler verantwortlich", so der TV-Experte.

Oranje-Legende Rafael van der Vaart (43) erkannte aber an: "Das ist wirklich sehr schwer zu verteidigen."

Kontroverser Sager

Danach sorgte van der Vaart mit einer Erklärung für einen kleinen Eklat. "Sie (Die japanischen Spieler, Anm.) sehen natürlich alle gleich aus, also..." Wenig später ergänzt er: "Das war übrigens ein Witz. Ich habe heutzutage Angst, irgendetwas zu sagen..."

In den sozialen Medien gab es nach der Aussage Rassismus-Vorwürfe gegen den Ex-Fußballstar.