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Episch! Mit diesem WM-Teamfoto sorgen Haaland & Co. für Furore

So hast du Erling Haaland noch nie gesehen! Norwegen beeindruckt die Fußballfans vor der WM mit einem genialen Mannschaftsfoto. Klick rein und schau es dir an!

Episch! Mit diesem WM-Teamfoto sorgen Haaland & Co. für Furore Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nach langen 28 Jahren des Wartens ist es endlich so weit: Die norwegische Nationalmannschaft geigt wieder auf der ganz großen WM-Bühne auf!

Bevor es für Erling Haaland und Co. über den Atlantik geht, sorgt die Truppe mit einem absolut spektakulären Mannschaftsfoto für Aufsehen. Vergiss sterile Anzüge auf der Flugzeugtreppe - die Skandinavier präsentieren sich als waschechte Wikinger.

Das Geheimnis hinter dem Jahrhundertfoto

Das Bild, das derzeit im Netz viral geht, ist das Werk des britischen Starknipser-Fotografen David Yarrow. Schauplatz des epischen Shootings ist ein Privatstrand an einem Fjord nahe Oslo.

Die Spieler posieren in historisch akkuraten Krieger-Rüstungen, bewaffnet mit Schilden, Äxten und Schwertern, während im Hintergrund stilechte Wikingerschiffe im Wasser liegen.

Ganz ohne moderne Technik ging es dann aber doch nicht: Kapitän Martin Ødegaard fehlt auf dem eigentlichen Gruppenfoto, da er zeitgleich mit Arsenal im Champions-League-Finale im Einsatz war. Er wurde nachträglich per Photoshop in die Krieger-Runde hineinmontiert.

Erling Haaland: Der geborene Anführer

Dass die Norweger überhaupt bei der Endrunde mitmischen, verdanken sie zu einem großen Teil Tormaschine Erling Haaland. Der Goalgetter ballert sein Team mit unfassbaren 16 Toren in der Qualifikation im Alleingang zur Endrunde. Auch beim Fotoshooting steht der Manchester-City-Star im Mittelpunkt – und schaut in seiner Wikinger-Kluft so authentisch drein, als hätte er im Vorjahr noch persönlich die Meere unsicher gemacht.

In der Gruppenphase wartet auf die Wikinger allerdings echte Schwerstarbeit. Norwegen bekommt es in der Hammergruppe I mit Rekordweltmeister Frankreich, dem Senegal und dem Irak zu tun. Die Konkurrenz sollte sich jedenfalls warm anziehen, denn die Nordmänner kommen definitiv im Angriffsmodus!

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