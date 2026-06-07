Episch! Mit diesem WM-Teamfoto sorgen Haaland & Co. für Furore

Nach langen 28 Jahren des Wartens ist es endlich so weit: Die norwegische Nationalmannschaft geigt wieder auf der ganz großen WM-Bühne auf!

Bevor es für Erling Haaland und Co. über den Atlantik geht, sorgt die Truppe mit einem absolut spektakulären Mannschaftsfoto für Aufsehen. Vergiss sterile Anzüge auf der Flugzeugtreppe - die Skandinavier präsentieren sich als waschechte Wikinger.

Das Geheimnis hinter dem Jahrhundertfoto

Das Bild, das derzeit im Netz viral geht, ist das Werk des britischen Starknipser-Fotografen David Yarrow. Schauplatz des epischen Shootings ist ein Privatstrand an einem Fjord nahe Oslo.

Die Spieler posieren in historisch akkuraten Krieger-Rüstungen, bewaffnet mit Schilden, Äxten und Schwertern, während im Hintergrund stilechte Wikingerschiffe im Wasser liegen.