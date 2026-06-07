Episch! Mit diesem WM-Teamfoto sorgen Haaland & Co. für Furore

Ganz ohne moderne Technik ging es dann aber doch nicht: Kapitän Martin Ødegaard fehlt auf dem eigentlichen Gruppenfoto, da er zeitgleich mit Arsenal im Champions-League-Finale im Einsatz war. Er wurde nachträglich per Photoshop in die Krieger-Runde hineinmontiert.
Erling Haaland: Der geborene Anführer
Dass die Norweger überhaupt bei der Endrunde mitmischen, verdanken sie zu einem großen Teil Tormaschine Erling Haaland. Der Goalgetter ballert sein Team mit unfassbaren 16 Toren in der Qualifikation im Alleingang zur Endrunde. Auch beim Fotoshooting steht der Manchester-City-Star im Mittelpunkt – und schaut in seiner Wikinger-Kluft so authentisch drein, als hätte er im Vorjahr noch persönlich die Meere unsicher gemacht.
In der Gruppenphase wartet auf die Wikinger allerdings echte Schwerstarbeit. Norwegen bekommt es in der Hammergruppe I mit Rekordweltmeister Frankreich, dem Senegal und dem Irak zu tun. Die Konkurrenz sollte sich jedenfalls warm anziehen, denn die Nordmänner kommen definitiv im Angriffsmodus!