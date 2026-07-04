Deutscher Vizeweltmeister über Kimmich: "Kein Weltklassespieler"!

Die Kritik an der deutschen Nationalmannschaft reißt nicht ab!

Der Ex-Nationalspieler und deutsche TV-Experte Dietmar Hamann schießt nun scharf gegen Joshua Kimmich.

"Er hatte jetzt fünf Turniere in verantwortungsvoller Position. Und er hat es fünf Mal nicht geschafft. Er ist nie über das Viertelfinale hinausgekommen, stellt sich hin und sagt, er läuft nicht davon. Das hat nichts mit Davonlaufen zu tun, sondern damit, Verantwortung zu übernehmen", sagt er im "TOMorrow Business"-Podcast".

Hamann ergänzt: "Das hat was mit Einsicht zu tun. Von so einem Spieler erwarte ich, dass er Verantwortung übernimmt und sagt, ich habe alles probiert - und das kann man ihm nicht vorwerfen -, ich habe es nicht geschafft, ich bin jetzt mal weg. Das würde ich erwarten."

Hamann fordert Rücktritt

Der ehemalige Spieler, der 2002 bei der WM mit seinem Team Zweiter wurde, wird noch deutlicher: "Ich bin der Meinung, dass Kimmich in der Nationalmannschaft keine Rolle mehr spielen sollte. Ich muss doch mal andere Spieler ranlassen."

Damit fordert er einen Umbruch im Team: "Man muss jetzt einfach mit den Jungen spielen, weil wir uns das zu lange angesehen haben."

Der 31-jährige DFB-Kapitän sei ein sehr guter Spieler, jedoch kein "Weltklassespieler".

Kimmich selbst denkt jedoch nicht an den geforderten Rücktritt. "Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist: aufgeben", wird er von "Magenta-TV" zitiert.