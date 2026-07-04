Nach WM-Aus: Vozinha tauscht Trikot mit Messi

Für Fußballzwerg Kap Verde ist das WM-Märchen nach einer dramatischen 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen Argentinien im Sechzehntelfinale zu Ende gegangen. Zum Spielbericht >>>

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff durfte sich Torhüter Vozinha aber noch über einen ganz besonderen Moment freuen.

Der 40-Jährige tauschte nach dem Spiel sein Trikot mit Superstar Lionel Messi – und wurde vom argentinischen Kapitän zudem mit lobenden Worten bedacht.

"Euer Volk sollte stolz auf euch sein"

"Ich bin nach dem Spiel zu Messi gegangen. Er hat mich umarmt und gesagt: 'Ihr seid großartig, euer Volk sollte stolz auf euch sein.' Das war unglaublich für mich", schildert Vozinha die Konversation.

"Solche Worte von jemandem wie Leo Messi zu hören, bedeutet mir sehr viel. Ich habe mich bei ihm bedankt und gesagt: 'Danke, Leo, du bist der Beste.'"

Anschließend fragte der kapverdische Schlussmann den Weltstar, ob sie ihre Trikots tauschen könnten.

"Leo hat gesagt, dass er mir sein Trikot nach den Interviews im Spielertunnel geben wird. Momente wie diese bleiben für immer in deinem Herzen eingebrannt", erzählt Vozinha.

Vozinha wurde zum Internet-Phänomen

Vozinha hatte bei der Weltmeisterschaft weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Vor allem nach seiner überragenden Leistung beim torlosen Remis gegen Spanien im ersten Gruppenspiel entwickelte sich der 40-Jährige zum Internet-Phänomen. Auf Instagram zählt der kapverdische Nationaltorhüter mittlerweile mehr als 20 Millionen Follower.