Argentinischer WM-Held: "Ich dachte über ein Karriereende nach"

Er bereitete das 1:0 von Lionel Messi vor, erzielte in der Verlängerung selbst den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 und führte Argentinien damit ins WM-Achtelfinale. Nur wenige Monate zuvor dachte Lisandro Martinez allerdings noch daran, seine Karriere zu beenden.

Nach dem dramatischen 3:2-Erfolg gegen Kap Verde (zum Spielbericht >>>) sprach der Innenverteidiger offen über die Zeit nach seinem Kreuzbandriss, den er sich im Februar 2025 im Premier-League-Spiel gegen Crystal Palace zugezogen hatte.

"Nach meiner Kreuzbandverletzung im vergangenen Jahr habe ich darüber nachgedacht, mit dem Fußball aufzuhören", verrät Martinez.

"Ich wollte einfach nicht mehr leiden"

"Ich wollte einfach nicht mehr leiden. Ich hatte zuvor schon andere schwere Verletzungen, aber diese Verletzung war ehrlich gesagt die schlimmste. Sie hat mich völlig aus der Bahn geworfen."

Erst die Geburt seiner Tochter habe seine Sichtweise verändert.

"Als meine Tochter zur Welt kam, hat sich alles wieder eingependelt. Ich habe gesehen, was meine Frau bei der Geburt geleistet hat, und da habe ich mir gesagt: Wie könnte ich da aufhören zu kämpfen?"

Dennoch sei die Zeit bis zu seinem Comeback im November 2025 äußerst belastend gewesen.

"Wenn ich heute an alles denke, was ich wegen dieser Verletzung durchgemacht habe, könnte ich weinen. Meine Tochter und meine Frau haben alles verändert. Plötzlich hatte ich eine völlig andere Perspektive."

Messi als Vorbild

In den schwierigsten Momenten orientierte sich Martinez zudem an seinem Kapitän Lionel Messi.

"Ich habe immer an Messi gedacht. Er kämpft für dieses Trikot wie kein anderer. Als ich verletzt war, war er die Person, an die ich gedacht habe, damit ich niemals aufgebe."

Für den 28-Jährigen ist der Weltmeister von 2022 das perfekte Vorbild.

"Leo ist jetzt 39 Jahre alt, hat alles gewonnen und muss niemandem mehr etwas beweisen. Trotzdem kämpft er in jedem Spiel. Er ist der beste Sportler der Geschichte. Wenn selbst der Größte aller Zeiten diese Leidenschaft hat, wie könnten wir dahinter aufhören zu kämpfen?"