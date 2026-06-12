So schätzt Ivica Vastic die Chancen des ÖFB-Teams ein

Ivica Vastic könnte bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada ein Alleinstellungsmerkmal verlieren.

Denn bisher ist er der einzige ÖFB-Spieler, der sowohl bei einer WM als auch einer EM traf. Bei Österreichs bisher letztem WM-Auftritt 1998 glich Vastic gegen Chile zum 1:1-Endstand aus, dennoch war nach der Gruppenphase Schluss.

Dem aktuellen ÖFB-Team traut Vastic den Aufstieg in die K.o.-Phase zu. "Danach ist es eine Lotterie, gegen wen du spielst", sagte der 56-Jährige.

Das sind die Stärken des ÖFB

Für ihn liegen die Stärken des österreichischen Nationalteams im Zusammenhalt, dem Teamgeist und dem Pressing. "Die Art und Weise, wie das Team auftritt, ist mit einem Drang nach vorne. Dadurch hat man genügend Pässe im letzten Drittel, die dann auch gefährlich für das Tor werden können", sagte Vastic.

Dieser offensive Stil komme Marko Arnautovic zugute, den er als einen der ÖFB-Schlüsselspieler bezeichnet. "Arnautovic kann immer, wenn er am Ball ist, aus jeder Situation etwas machen. Das gibt dann natürlich den anderen Sicherheit."

Vastic schreibt Österreich auch Chancen gegen Titelverteidiger Argentinien zu. "Wenn wir einen guten Tag erwischen", ergänzte er. Im Team des amtierenden Weltmeisters sticht vor allem ein Name hervor: Lionel Messi.

ür Vastic ist die Mannschaft aber weit mehr. "Argentinien ist nicht nur Messi, sondern man sieht auch, wo die alle spielen. Die sind sehr hart, die sind technisch gut, die sind kompromisslos", erklärte der einstige Stürmer. Neben Argentinien trifft Österreich in Gruppe J auf Jordanien und Algerien. Vastic sprach von "keinen leichten Spielen".

Vastic' Weg zur Fußball-Legende

Der gebürtige Kroate kam Anfang der 90er-Jahre aufgrund der Kriegswirren in seiner Heimat nach Österreich und erlangte 1996 die österreichische Staatsbürgerschaft. Noch im selben Jahr gab er sein Länderspieldebüt beim ÖFB, für den er insgesamt 50 Spiele bestritt und 14 Tore erzielte.

Bei der Heim-EM 2008 sorgte Vastic mit einem späten Elfmetertor gegen Polen für den ersten rot-weiß-roten EM-Treffer in der Geschichte.

In der Bundesliga wird "Ivo" vor allem mit einem Verein verbunden: Sturm Graz. Acht Jahre lang lief er für die Steirer auf, zwei Meister- und drei Cuptitel waren die Folge. In dieser Zeit wurde er zweimal Torschützenkönig und dreimal Österreichs "Fußballer des Jahres".

In seinen zwei Jahren bei der Wiener Austria holte Vastic einmal den Cup. Mit dem LASK stieg er 2007 in die Bundesliga auf und wurde ein viertes Mal "Fußballer des Jahres", ehe er 2009 seine aktive Karriere beendete.