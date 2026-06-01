Der GAK hat einen WM-Fahrer

GAK-Spieler Jacob Italiano steht im 26-köpfigen WM-Kader von Australien.

Der 24-jährige Außenverteidiger gab im Oktober 2025 sein Debüt für die "Socceroos" und hält aktuell bei vier Länderspieleinsätzen.

Australiens Teamchef Tony Popovic hat insgesamt 17 Spieler nominiert, die zum ersten Mal zu einer Weltmeisterschaft fahren, darunter Italiano.

Volpato vor Australien-Debüt

Für Torhüter Mathew Ryan (34, Levante) und Offensivspieler Mathew Leckie (35, Melbourne City) ist es jeweils die vierte WM.

Sassuolos Cristian Volpato steht ebenfalls im australischen Aufgebot. Der 22-Jährige entschied sich kurz vor der Weltmeisterschaft für einen Verbandswechsel. Zuvor spielte er für die Nachwuchsnationalteams Italiens.

Die Australier treffen am kommenden Samstag in einem Testspiel auf die Schweiz, ehe es im ersten WM-Spiel gegen die Türkei geht.

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