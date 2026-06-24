Das Kolumbien-Goldtor und alle Mpasi-Paraden im VIDEO

Kolumbien steht dank des Goldtores von Daniel Munoz fix im Sechzehntelfinale.

Der Crystal-Palace-Rechtsverteidiger schießt die Kolumbianer zum 1:0-Sieg gegen die Demokratische Republik Kongo.

Allen voran Torhüter Lionel Mpasi brilliert bei den "Leoparden", dem Le-Havre-Goalie gelingen insgesamt acht Paraden.