Kolumbien COL
Demokratische Republik Kongo COD
Endstand
1:00:0 , 1:0
-
Daniel Munoz
NEWS
Das Kolumbien-Goldtor und alle Mpasi-Paraden im VIDEO
Lionel Mpasi von Le Havre verhinderte lange den Rückstand für die DR Kongo. Eine Viertelstunde vor Schluss muss er sich aber geschlagen geben.
Kolumbien steht dank des Goldtores von Daniel Munoz fix im Sechzehntelfinale.
Der Crystal-Palace-Rechtsverteidiger schießt die Kolumbianer zum 1:0-Sieg gegen die Demokratische Republik Kongo.
Allen voran Torhüter Lionel Mpasi brilliert bei den "Leoparden", dem Le-Havre-Goalie gelingen insgesamt acht Paraden.