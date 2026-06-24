Kolumbien Kolumbien COL
Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo COD
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
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Das Kolumbien-Goldtor und alle Mpasi-Paraden im VIDEO

Lionel Mpasi von Le Havre verhinderte lange den Rückstand für die DR Kongo. Eine Viertelstunde vor Schluss muss er sich aber geschlagen geben.

Textquelle: © LAOLA1
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Kolumbien steht dank des Goldtores von Daniel Munoz fix im Sechzehntelfinale.

Der Crystal-Palace-Rechtsverteidiger schießt die Kolumbianer zum 1:0-Sieg gegen die Demokratische Republik Kongo.

Allen voran Torhüter Lionel Mpasi brilliert bei den "Leoparden", dem Le-Havre-Goalie gelingen insgesamt acht Paraden.

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