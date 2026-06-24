Ex-LASK-Angreifer lässt Kroaten aufatmen: "Das ist seine Klasse!"

Für Kroatien war nach der Auftaktpleite gegen England (4:2) ein Sieg über Panama eigentlich vorgesehen. Mit einem 1:0 gelang dieser auch. Das Tor im VIDEO >>>

Der Weg dorthin war aber nicht unbedingt einfach. Die Mittelamerikaner mit LASK-Verteidiger Andres Andrade machten es den Kroaten alles andere als einfach.

Modric mit 200 Länderspielen

"Es war ein ziemlich hartes Spiel. Wir standen unter Druck, waren nicht entspannt, das konnte man sehen. Ich hoffe, dieser Sieg stärkt unser Selbstvertrauen. Ich hoffe, wir spielen in den nächsten Spielen besser, denn mehr können wir nicht tun", wird Jubilar Luka Modric (200 Länderspiele) von "Sportklub" zitiert.

"Es war ein sehr hartes Spiel, ein echter Kampf. Der Gegner war sehr gut, gefährlich in der Anfangsphase und bei Kontern. Wir konnten in diesem Teil der ersten Halbzeit nicht viel ausrichten. Die zweite Halbzeit lief deutlich besser", gesteht auch Cheftrainer Zlatko Dalic.

Budimir bringt Umschwung

Den entscheidenden Umschwung brachte auch Joker Ante Budimir. Der 34-Jährige, der 2008 für drei Monate beim LASK unter Vertrag stand (ohne Profieinsatz), erzielte das entscheidende 1:0 (54.).

"Wir haben während der Pause Systemänderungen vorgenommen, weil wir in der Defensive viele Probleme hatten, die wir beheben wollten. Sobald wir offensiv agierten, waren wir dem Gegner gegenüber machtlos und zu langsam. Die Änderungen brachten uns Sicherheit und letztendlich Stabilität. Wir mussten reagieren, daher waren diese Anpassungen richtig", erklärt Coach Zlatko Dalic.

Panama ist draußen

Sein Gegenüber hebt einen Mann hervor. "Budimir kam in der zweiten Halbzeit ins Spiel, er ist Stürmer und Torjäger. Er hatte nur eine Chance und hat sie genutzt. Das ist einfach seine Klasse. Spieler wie er machen auf diesem Niveau mit ihrer Qualität den Unterschied, daran lässt sich nichts ändern", gesteht Panama-Coach Thomas Christiansen.

Der Torschütze selbst meint: "In der zweiten Halbzeit haben wir aggressiver gespielt, waren näher an den anderen Bällen dran, und das Tor fiel zu Beginn der zweiten Halbzeit."

Für Andrade und Co. bedeutet die Pleite das WM-Aus. In Kroatien kann man hingegen aufatmen, eine durchaus denkbare Niederlage hätte für die Dalic-Mannschaft ebenso das Turnier-Aus bedeutet.