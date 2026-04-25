Bitter! Brasilien muss bei WM wohl auf Real-Star verzichten

Schlechte Nachrichten für Brasilien wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft!

Die Verletzung von Abwehrspieler Eder Militao ist wohl doch schlimmer, als zunächst angenommen. Der Real-Profi zog sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu und muss nun laut dem Radiosender "Cope" sogar operiert werden.

Anfangs war noch von einer Teilnahme an der WM die Rede, das wird sich nun nicht ausgehen. In Spanien geht man von einer Ausfallzeit von vier bis fünf Monaten aus, sollte Militao operiert werden.

Sehr verletzungsanfällig

Der 28-Jährige war eigentlich fest in der Innenverteidigung eingeplant, jetzt muss die "Selecao" umplanen.

Militao ist seit seinem Wechsel zu Real von Verletzungen arg gebeutelt. Zweimal zog er sich einen Kreuzbandriss zu, in dieser Saison verpasste er aufgrund eines Muskelfaserrisses bereits 25 Spiele.