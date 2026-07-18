Bei WM-Titel: Cucurella kündigt kuriosen Rücktritt an

Marc Cucurella sorgt unmittelbar vor dem WM-Finale für Aufsehen.

Der spanische Linksverteidiger kündigt an, seine Karriere im Nationalteam zu beenden, sollte sich Spanien am Sonntagabend (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker) gegen Argentinien zum Weltmeister krönen.

"Wenn wir am Sonntag gewinnen, lasse ich mir ein Tattoo von Luis de la Fuentes Gesicht stechen, das habe ich versprochen", sagt Cucurella im Gespräch mit dem spanischen TV-Sender "Movistar+".

"Nach einer gewonnenen EM und WM kann man nur zurücktreten"

Doch damit nicht genug. Der 27-Jährige hat noch einen weitreichenderen Plan.

"Zudem werde ich dann von der Nationalmannschaft zurücktreten. Nach einer gewonnenen Europameisterschaft und Weltmeisterschaft kann man nur zurücktreten. Ich werde es ihm am Montag sagen, dass er nicht mehr auf mich zählen kann, wenn wir die WM gewinnen."

Cucurella debütiert im Juni 2021 für die spanische Nationalmannschaft. Zum Stammspieler machte ihn Teamchef Luis de la Fuente allerdings erst unmittelbar vor der Europameisterschaft 2024 – eine Entscheidung, die sich bezahlt machte. Spanien holte den EM-Titel, Cucurella ist seither auf der linken Abwehrseite gesetzt.

Auch bei der WM 2026 zählt der Verteidiger zu den unumstrittenen Leistungsträgern von "La Roja". Bislang absolvierte er 31 Länderspiele und erzielte dabei einen Treffer.

Auch Österreich bekam Cucurellas Qualitäten zu spüren

Wie wichtig Cucurella für Spanien mittlerweile ist, zeigte sich auch im Sechzehntelfinale gegen Österreich. Beim 3:0-Erfolg gegen das ÖFB-Team bereitete der Linksverteidiger beide Treffer von Mikel Oyarzabal vor und hatte damit maßgeblichen Anteil am Aufstieg.

Ob Cucurella seine Ankündigung tatsächlich wahr macht, entscheidet sich am Sonntagabend. Gewinnt Spanien das Endspiel gegen Argentinien, würde der 27-Jährige seine Nationalteam-Karriere als Europa- und Weltmeister beenden.