Doch nicht Messis letzte WM? "Er überrascht mich immer wieder"

Für Argentinien und allen voran Lionel Messi bietet sich am Sonntag im Finale gegen Spanien (21 Uhr im LIVE-Ticker) die große Chance auf den neuerlichen WM-Titel.

Bereits vor Beginn der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko mehrten sich die Gerüchte, dass es Messis letzte WM sein würde.

Argentinien-Teamchef Lionel Scaloni will dies bei der Pressekonferenz vor dem Finale nicht bestätigen. "Woher soll ich das wissen", antwortet Scaloni auf die Frage, ob es die letzte WM für den 39-jährigen Superstar sei.

"Das müssten Sie ihn fragen. Ich habe keine Ahnung, denn er überrascht mich immer wieder. Das ist eine Frage für ihn", so der Teamchef.

"Wir sollten es genießen"

Das Finale gegen Spanien wird für Messi sein 34. WM-Spiel bei seiner insgesamt sechsten Endrunde. Er bestreitet sein insgesamt drittes Endspiel auf der größten Fußball-Bühne.

"Mit 39 Jahren noch ein Finale zu erreichen, ist unglaublich", merkt Scaloni an. "Wir sollten es genießen und müssen diese Leistung anerkennen."

Die WM 2030 wird in sechs Ländern ausgetragen, ein Spiel findet dabei in Messis Heimat Argentinien statt.