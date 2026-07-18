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Fall Balogun: Trump dankt Infantino für "großartige" Entscheidung
Die Entscheidung zur aufgehobenen Rotsperre des US-Nationalspielers Balogun sorgte für Empörung. Für Trump war es eine "großartige, großartige, großartige Entscheidung".
US-Präsident Donald Trump hat sich bei Gianni Infantino für die umstrittene Entscheidung zur aufgehobenen Rot-Sperre des amerikanischen Nationalspielers Folarin Balogun bedankt und sie dem FIFA-Chef persönlich zugeschrieben.
Er habe den Präsidenten des Fußball-Weltverbands angerufen und eine Empfehlung ausgesprochen, sagte Trump bei einem FIFA-Empfang in New York - und wandte sich dann direkt an Infantino, der neben ihm stand.
"Du hast eine großartige, großartige, großartige Entscheidung getroffen."
Fall Balogun sorgt für Empörung
Der US-Stürmer Balogun hatte beim 2:0 im Sechzehntel-Finale gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte gesehen und war damit eigentlich automatisch für die Achtelfinal-Partie gegen Belgien gesperrt.
Die FIFA hob die Sperre aber überraschend wieder auf - nach Darstellung des Weltverbands traf die formal unabhängige Disziplinarkommission diese Entscheidung. Trumps Worte klangen aber nach einer persönlichen Intervention Infantinos.
Das US-Team unterlag den Belgiern letztlich trotz Baloguns Einsatz mit 1:4.
Trump zu Infantino: Du bekommst nicht die Anerkennung
Trumps Anruf und die Entscheidung zur Aufhebung der Sperre hatten weltweit, vor allem aber in Europa, große Empörung ausgelöst und wurden als unzulässige Einmischung der Politik in den Sport kritisiert.
"Sie haben das Spiel gewonnen und unser Team hatte alle Spieler", sagte Trump im Trump Tower und schob dann an Infantino gerichtet nach: "Ich weiß, dass du niemals dafür die Anerkennung bekommst."
Infantino habe eine seiner vielen guten Entscheidungen getroffen.