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Bei Marokko-PK: Streit unter Journalisten eskaliert

Zwei Journalisten geraten aneinander, es kommt sogar zu Handgreiflichkeiten.

Bei Marokko-PK: Streit unter Journalisten eskaliert Foto: © IMAGO / Pro Shots
Textquelle: © LAOLA1
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Marokkos Pressekonferenz vor dem WM-Viertelfinal-Spiel am Donnerstag gegen Frankreich (22 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wurde durch einen Streit zwischen zwei Journalisten unterbrochen.

Während Brahim Diaz gerade eine Frage beantwortet, entwickelt sich unter den Reportern ein handfester Disput. Es kommt zu Beschimpfungen und einem Schreiduell zwischen den beiden Beteiligten, Diaz und Coach Mohamed Ouahbi können nur tatenlos zusehen.

Ein Volunteer muss dazwischen gehen und kann die Situation schließlich auflösen. Hintergrund der Auseinandersetzung soll demnach sein, dass einer der beiden Journalisten seinem Gegenüber eine Ohrfeige verpasst haben soll.

Dafür soll der Übeltäter sogar im Anschluss an die Pressekonferenz ins FIFA-Office zitiert worden sein.

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