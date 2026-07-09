Völlig verrückter und peinlicher Vorfall bei der Pressekonferenz der marokkanischen Nationalelf vor dem WM-Viertelfinale gegen Frankreich. Während Brahim Díaz auf die allererste Frage antwortet, schreien sich auf den hinteren Plätzen auf einmal zwei Reporter an. Ein… pic.twitter.com/Uf1TT31PEW— Kerry Hau (@kerry_hau) July 9, 2026
Bei Marokko-PK: Streit unter Journalisten eskaliert
Zwei Journalisten geraten aneinander, es kommt sogar zu Handgreiflichkeiten.
Marokkos Pressekonferenz vor dem WM-Viertelfinal-Spiel am Donnerstag gegen Frankreich (22 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wurde durch einen Streit zwischen zwei Journalisten unterbrochen.
Während Brahim Diaz gerade eine Frage beantwortet, entwickelt sich unter den Reportern ein handfester Disput. Es kommt zu Beschimpfungen und einem Schreiduell zwischen den beiden Beteiligten, Diaz und Coach Mohamed Ouahbi können nur tatenlos zusehen.
Ein Volunteer muss dazwischen gehen und kann die Situation schließlich auflösen. Hintergrund der Auseinandersetzung soll demnach sein, dass einer der beiden Journalisten seinem Gegenüber eine Ohrfeige verpasst haben soll.
Dafür soll der Übeltäter sogar im Anschluss an die Pressekonferenz ins FIFA-Office zitiert worden sein.