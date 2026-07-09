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Youngster Mora feiert nach Mexikos WM-Aus seinen Schulabschluss

Für den jüngsten Spieler der Weltmeisterschaft ging es von der großen Fußballbühne zurück in die Schule.

Youngster Mora feiert nach Mexikos WM-Aus seinen Schulabschluss Foto: © IMAGO / ImagenShop
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Vom Fußballfeld des Aztekenstadions zur Abschlussfeier in der Schule:

Wenige Tage nach Mexikos WM-Niederlage im Achtelfinale gegen England hat der 17-jährige mexikanische Teamspieler Gilberto Mora sein Abschlusszeugnis der Oberstufe an einer deutsch-mexikanischen Schule erhalten.

Der jüngste Spieler der WM in Mexiko, den USA und Kanada wurde bei der Zeremonie an der Cuauhtémoc Hank in Tijuana an der Grenze zu den USA von seinen Mitschülern mit großem Beifall gefeiert, wie ein Video zeigt.

Der Teenager steht beim Klub Tijuana unter Vertrag. Wenige Tage vor dem WM-Auftakt verlängerte Mora seinen Vertrag bei den Xolos bis Ende 2029.

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