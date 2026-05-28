Standpunkt

Wird die WM 2026 erfolgreicher als die EURO?

Zwischen Euphorie und Realität: Wie hoch darf Österreichs Anspruch bei der WM sein?

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In Episode 28 dreht sich alles um die Erwartungen an das ÖFB-Team bei der WM 2026. Nach dem Achtelfinal-Einzug bei der EURO 2024 und der erfolgreichen Qualifikation für die Weltmeisterschaft ist die Euphorie groß.

Teamchef Ralf Rangnick will mit Österreich den nächsten Schritt gehen. Doch kann das ÖFB-Team die EURO 2024 tatsächlich übertreffen – und wie hoch darf der Anspruch überhaupt sein?

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Klaus Pfeiffer (HEUTE) und Patrick Gstettner (LAOLA1), ab welchem Abschneiden die WM als Erfolg gelten würde.

Hier ansehen:

Die 28. Episode als Podcast anhören:

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