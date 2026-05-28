Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In Episode 28 dreht sich alles um die Erwartungen an das ÖFB-Team bei der WM 2026. Nach dem Achtelfinal-Einzug bei der EURO 2024 und der erfolgreichen Qualifikation für die Weltmeisterschaft ist die Euphorie groß.

Teamchef Ralf Rangnick will mit Österreich den nächsten Schritt gehen. Doch kann das ÖFB-Team die EURO 2024 tatsächlich übertreffen – und wie hoch darf der Anspruch überhaupt sein?

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Klaus Pfeiffer (HEUTE) und Patrick Gstettner (LAOLA1), ab welchem Abschneiden die WM als Erfolg gelten würde.

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