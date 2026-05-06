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Arnautovic und Ribery liefern legendäres Interview

Bei einem Interview gemeinsam mit ÖFB-Kapitän David Alaba sorgen Arnautovic und Ribery für so manche Lacher. Der Franzose nennt Österreich als Favorit.

Arnautovic und Ribery liefern legendäres Interview Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Marko Arnautovic ist für das ein oder andere legendäre Interview bekannt. Für reichlich Lacher sorgt der Wiener jetzt auch bei einem gemeinsamen Auftritt mit David Alaba und Franck Ribery bei der "Icon League".

Der ÖFB-Angreifer soll das DFB-Team einschätzen, antwortet trocken: "Ich finde sie gut." Nach einer weiteren Ausführung gefragt, meint er: "In der Mannschaft ist sehr viel Talent und ich finde sie gut."

Ribery erklärt Österreich zum WM-Favoriten

Danach wird Ribery zum selben Thema befragt. "Marko hat schon gut gesagt, ich sage sehr gut", lacht der Franzose.

Danach führt der Ex-Bayern-Star aus: "Deutschland hat viele Spieler mit gutem Talent. Sie können die WM gewinnen, natürlich auch Frankreich. Ich muss auch Österreich sagen, weil ich habe hier zwei Brüder."

Wird Arnautovic Bundespräsident?

Arnautovic äußert sich danach zu seiner scherzhaften Kandidatur zum Bundespräsidenten: "Ich brauche noch paar Stimmen. Dann ist Österreichs Präsident Marko Arnautovic."

David Alaba muss sich danach eine Frage zum El Clasico gefallen lassen, Barcelona kann dort Meister werden. "Wir haben die Möglichkeit, sie zu schlagen und wollen verhindern, dass sie am Sonntag Meister werden", so Alaba.

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