Gratis-Abgang bei Sturm steht an - Wechsel innerhalb der Liga?

Matteo Bignetti (22) wurde vom SK Sturm Graz ausgebildet, ist beim Meister aktuell aber nur die Nummer zwei. Aufgrund von Verletzungen durfte er in der aktuellen Saison aber immerhin bereits 13 Einsätze für Sturm verbuchen.

Das Kapitel dürfte im Sommer nun enden. Laut "Sky" hat der Schlussmann noch kein konkretes Vertragsangebot vorliegen, der Kontrakt endet im Sommer. Bignetti wurde von Sturm zwischen 2016 und 2020 ausgebildet, kehrte 2023 nach einer Zeit in der Jugend von Eintracht Frankfurt wieder an die Mur zurück.

Wechsel innerhalb der Liga?

Da die sportliche Perspektive bei Sturm nicht gegeben ist, steht wohl ein Abgang an. Laut dem Pay-TV-Sender steht er im Fokus von Vereinen aus Österreich. Ein ligainterner Wechsel wäre also denkbar.

Auch Vereine aus Italien und Deutschland sollen Interesse signalisieren.