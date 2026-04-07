Schalke bindet Co-Trainer von Muslic langfristig

Der FC Schalke 04 treibt seine Personalplanungen weiter voran!

Während der Klub als Tabellenführer der 2. Deutschen Bundesliga voll im Kampf um den Aufstieg steckt, wurde nun auch der Vertrag mit einem Co-Trainer von Chefcoach Miron Muslic langfristig verlängert.

Wie die Königsblauen am Dienstag bekannt geben, wurde der Vertrag mit Tim Hoogland bis Sommer 2029 ausgedehnt. Eigentlich wäre sein Arbeitspapier im Sommer ausgelaufen.

Bereits Co-Trainer unter Onur Cinel

Der Assistent von Muslic gilt als wichtiges Bindeglied zwischen den Profis und der "Knappenschmiede".

Seit 2021 ist der 40-Jährige Teil von Schalke 04, assistierte dabei in 24 Spielen bis Sommer 2022 auch bei der U17 als Co-Trainer von Rangnick-Assistent Onur Cinel.