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WM heute: Schottland - Brasilien

Holt sich Brasilien den Gruppensieg? In Gruppe C kommt es zum Duell zwischen Schottland und der "Selecao". LIVE-Infos:

WM heute: Schottland - Brasilien Foto: © IMAGO / Gribaudi / ImagePhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Am letzten Gruppenspieltag wartet auf Rekordweltmeister Brasilien Schottland (ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die "Selecao" führt Gruppe C mit vier Zählern - punktegleich mit Marokko - an. Schottland ist mit drei Punkten Dritter und will sich einen Platz im Sechzehntelfinale sichern.

Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

LIVE-Ticker:

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