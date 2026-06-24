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Morgen 00:00 Uhr
NEWS
WM heute: Schottland - Brasilien
Holt sich Brasilien den Gruppensieg? In Gruppe C kommt es zum Duell zwischen Schottland und der "Selecao". LIVE-Infos:
Am letzten Gruppenspieltag wartet auf Rekordweltmeister Brasilien Schottland (ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die "Selecao" führt Gruppe C mit vier Zählern - punktegleich mit Marokko - an. Schottland ist mit drei Punkten Dritter und will sich einen Platz im Sechzehntelfinale sichern.
Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>