Am letzten Gruppenspieltag wartet auf Rekordweltmeister Brasilien Schottland (ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die "Selecao" führt Gruppe C mit vier Zählern - punktegleich mit Marokko - an. Schottland ist mit drei Punkten Dritter und will sich einen Platz im Sechzehntelfinale sichern.

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