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WM heute: Marokko - Haiti

Die Marokkaner treffen im letzten Gruppenspiel auf das bereits ausgeschiedene Haiti. LIVE-Infos:

WM heute: Marokko - Haiti Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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In Gruppe C der WM 2026 fordert Marokko das bereits ausgeschiedene Haiti (ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Afrikaner sind mit vier Punkten Zweiter und haben das Ticket für das Sechzehntelfinale bereits so gut wie fix. Gegen Haiti sind die Marokkaner großer Favorit.

Der Inselstaat ist mit null Punkten nach zwei Partien bereits sicher ausgeschieden. Zuletzt verlor man klar mit 0:3 gegen Brasilien. Ein Punktgewinn wäre eine Sensation.

Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

LIVE-Ticker:

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