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9,5-Meter-Statue! WM-Stadt ehrt Pele

Die verstorbene Fußball-Legende wird in der WM-Stadt Guadalajara mit einer Statue gewürdigt.

9,5-Meter-Statue! WM-Stadt ehrt Pele Foto: © imago/Sven Simon
Textquelle: © APA
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Fußball-Legende Pele hat in der WM-Stadt Guadalajara in Mexiko eine 9,5 m hohe Statue bekommen.

Das Denkmal wurde vor dem Stadion Jalisco eingeweiht, wo der Ausnahmespieler mit Brasiliens Nationalteam während der WM 1970 mehrere Partien spielte.

Die Selecao gewann in Mexiko den dritten ihrer fünf WM-Titel. Die Statue trägt den Namen "La Canarinha" (Kanarienvögelchen), wie Brasiliens Team wegen der gelben Farbe des Trikots auch bezeichnet wird. Pele starb 2022 82-jährig.

Das Estadio Jalisco liegt rund 20 Kilometer östlich vom Stadion Guadalajara, einem der Austragungsorte der diesjährigen WM in den USA, Mexiko und Kanada.

Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika findet am 11. Juni im historischen Aztekenstadion in Mexiko-Stadt statt. In der Metropole gewannen die Brasilianer 1970 den Titel mit 4:1 gegen Italien. Pele traf zum 1:0.

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