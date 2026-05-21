England-Routinier nach WM-Nicht-Nominierung "schockiert"

"Schockiert", so beschreibt Harry Maguire seine Gefühlslage, nachdem er von Teamchef Thomas Tuchel erfahren hat, dass er nicht im Kader für die WM ist.

Bei X schreibt der 33-Jährige: "Ich war zuversichtlich, dass ich nach der Saison, die ich gespielt habe, in diesem Sommer eine tragende Rolle für mein Land hätte spielen können. Die Entscheidung hat mich schockiert und zutiefst getroffen."

Der fixe Kader wird vom Trainer am Freitag veröffentlicht, zuvor gab es bereits Austausch mit den Spielern.

Maguire steht aktuell bei Manchester United unter Vertrag, wo er in der aktuellen Saison 22 Spiele in der Premier League bestritt, dabei erzielte der Verteidiger ein Tor und zwei Vorlagen.

Weitere Spieler müssen zittern

Im März lief er bei den Länderspielen noch für England auf. "Ich habe es über die Jahre immer geliebt, dieses Trikot zu tragen und mein Land zu repräsentieren", schreibt der 66-fache Nationalteamspieler weiter.

Wie "Sky" berichtet, müssen auch der Chelsea-Spieler Cole Palmer, Manchester Citys Phil Foden und Trent Alexander-Arnold von Real Madrid zittern.