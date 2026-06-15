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Curacao Curacao CUR
Endstand
7:1
3:1 , 4:0
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Rassismus im VAR-Raum? FIFA untersucht Schiri-Zeichen

Ein Unparteiischer machte ein Zeichen im VAR-Raum, dass unter anderem rassistischen Bewegungen zugeordnet wird. Die FIFA untersucht den Vorfall.

Rassismus im VAR-Raum? FIFA untersucht Schiri-Zeichen Foto: © IMAGO / Action Plus
Textquelle: © LAOLA1
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Das DFB-Team fegte Curacao zum WM-Auftakt mit 7:1 vom Platz. Die Tore im VIDEO >>>

Während das Spiel weitestgehend friedlich verlief, sorgte im VAR-Raum ein Unparteiischer für einen kontroversen Moment.

Bei der Vorstellung des Schiedsrichterteams formte der Australier Shaun Evans mit seiner rechten Hand eine Geste, die einen Kreis oder ein Loch symbolisiert.

Auch rassistische Ideologie benutzt Zeichen

Allgemein bekannt ist dies als Emoji für Messenger-Dienste, wird meist als "Okay" interpretiert. Weiters gibt es ein Spiel dazu: Jeder, der in das Loch schaut, muss man mit einem Schlag auf den Arm rechnen.

Das Problem: Die "White Supremacy" - ein Sammelbegriff für rassistische Organisationen und Ideologien - benutzt ein ähnliches Handzeichen als "White Power"-Geste. Dieses soll die "Überlegenheit der weißen Rasse" symbolisieren.

Die FIFA untersucht nun laut der "Daily Mail" den Vorfall um den 38-jährigen Australier.

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