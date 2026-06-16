Gustaf Lagerbielke: Der Adelige, der für Schweden spielt

Während Lionel Messi und Cristiano Ronaldo die "Fußball-Majestäten" sind, die die Weltmeisterschaft in Nordamerika beehren, bietet Schweden tatsächlich einen Adeligen auf.

Gustaf Lagerbielke, ein 26-jähriger Abwehrspieler, der am Sonntag das gesamte Spiel bei Schwedens 5:1-Sieg gegen Tunesien bestritt, ist Baron aus einer schwedischen Adelsfamilie. Sein Vater und Großvater sind Grafen.

"Ich meine, es ist selten", sagte er im Vorfeld der WM im Interview. Lagerbielke wuchs in Djursholm auf, einem wohlhabenden Vorort der schwedischen Hauptstadt Stockholm.

Als er als Kind Fußball spielte, trug er nach eigenen Angaben das Familienwappen auf seinen Schienbeinschonern.

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Stolz auf Herkunft und Karriere

"Als ich ein Kind war, wollte ich Profifußballer werden", sagte Lagerbielke nach dem Spiel am Sonntag in Monterrey.

Lagerbielkes Herkunft ist ein Gesprächsthema seiner bisherigen Karriere, die ihn von Schweden (AIK, Sollentuna, Västerås, Elfsborg und Degerfors) über Schottland (Celtic) bis nach Portugal zu Braga geführt hat. Dort spielt er mit WM-Fahrer Florian Grillitsch zusammen.

Teile der britischen Medien berichteten, er stehe an 254. Stelle der Thronfolge in Schweden. Lagerbielke selbst meinte dazu: "Ich weiß nicht, ob das stimmt."

Er fügte hinzu: "Aber ich denke, damit das passiert, müssten viele Leute wegfallen. Und das möchte ich nicht."

Vorerst ist Lagerbielke mit seinen Gedanken bei der WM. "Einen der größten Siege in der schwedischen Geschichte bei der Weltmeisterschaft zu haben, das ist unglaublich", sagte er über das 5:1 gegen Tunesien.

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