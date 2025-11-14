WM-Quali: Dieser TV-Sender zeigt Zypern gegen Österreich
Das ÖFB-Team will auf Zypern einen großen Schritt Richtung WM-Qualifikation machen. Dieser Sender zeigt das Spiel live:
Österreich könnte am Samstag einen Riesenschritt in Richtung WM-Qualifikation machen.
Zum Auftakt des abschließenden Quali-Doppels trifft Österreich am Sonntag auswärts in Limassol auf Zypern (ab 18.00 im LIVE-Ticker >>>).
Ein Sieg könnte dabei bereits die erfolgreiche Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA im kommenden Jahr bedeuten (Alle Szenarien >>>). Es wäre die erste WM-Qualifikation Österreichs seit 1998.
Zu sehen ist das Gastspiel des ÖFB-Teams im ORF. Die Übertragung auf ORF 1 beginnt bereits um 17:10 Uhr mit der Vorberichterstattung, außerdem ist das Match auch auf der Streaming-Plattform "ORF On" zu sehen.