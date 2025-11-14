Finnland Finnland FIN
Malta Malta MLT
Endstand
0:1
0:0 , 0:1
  • Jake Grech
NEWS

Erster WM-Quali-Sieg seit 2021! Malta überrascht gegen Finnland

Malta besiegt überraschend Finnland. Das Siegtor fällt erst in der 82. Minute.

Erster WM-Quali-Sieg seit 2021! Malta überrascht gegen Finnland Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Für eine der größten Überraschungen der diesjährigen WM-Qualifikation sorgt Malta: Die Außenseiter gewinnen auswärts gegen Finnland dank eines späten Treffers von Jake Grech in der 82. Minute.

Zuvor scheitern die Finnen immer wieder an der stabilen Defensive der Malteser und müssen sich letztlich geschlagen geben.

Durch die Niederlage ist Finnland nun endgültig aus dem Rennen um die Playoffs ausgeschieden.

Für Malta ist es der erste Sieg in der WM-Qualifikation seit 2021.

Diese 29 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

USA (Gastgeber)
Mexiko (Gastgeber)

Slideshow starten

30 Bilder

Fußball FIFA WM 2026 Finnland Malta