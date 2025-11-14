Erster WM-Quali-Sieg seit 2021! Malta überrascht gegen Finnland

Für eine der größten Überraschungen der diesjährigen WM-Qualifikation sorgt Malta: Die Außenseiter gewinnen auswärts gegen Finnland dank eines späten Treffers von Jake Grech in der 82. Minute.

Zuvor scheitern die Finnen immer wieder an der stabilen Defensive der Malteser und müssen sich letztlich geschlagen geben.

Durch die Niederlage ist Finnland nun endgültig aus dem Rennen um die Playoffs ausgeschieden.

Für Malta ist es der erste Sieg in der WM-Qualifikation seit 2021.