DFB-Star verpasst WM-Quali-Spiel gegen Luxemburg

Die deutsche Nationalmannschaft muss im WM-Quali-Auswärtsspiel gegen Luxemburg am Freitag ohne Kapitän Joshua Kimmich auskommen (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der Bayern-Spieler hat sich am Mittwoch im Training eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Kimmich wird mit dem Team nach Luxemburg reisen, ein Einsatz ist jedoch nicht möglich.

"Gebe alles, um am Montag wieder auf dem Platz zu stehen", schrieb Kimmich als Reaktion auf Instagram.

Ansage von Verbandschef

Am Montag geht es für die DFB-Auswahl von Teamchef Julian Nagelsmann daheim im entscheidenden Gruppenspiel der WM-Quali gegen die Slowakei (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit Siegen in Luxemburg und gegen die Slowaken würde Deutschland das Ticket für die WM in den USA, Mexiko und Kanada lösen.

Eine klare Ansage kam vom deutschen Verbandschef. "Ich erwarte ganz klar, dass wir die beiden Spiele gewinnen und damit auch die Gruppe, sodass wir idealerweise in den Lostopf 1 kommen und bei der Auslosung Anfang Dezember dann Klarheit über alles haben und nicht in irgendwelche Qualifikationsrunden müssen", sagte Bernd Neuendorf.

Auch zwei Dortmunder müssen gegen Luxemburg zuschauen

Ob Kimmich beim WM-Quali-Abschluss gegen die Slowakei wieder auf dem Platz stehen kann, ist noch nicht fix.

Nico Schlotterbeck muss das DFB-Spiel gegen Luxemburg ebenfalls auslassen. Der BVB-Verteidiger verletzte sich am Wochenende im Spiel gegen den Hamburger SV am Fuß. Auch ein Einsatz gegen die Slowakei am Montag wackelt.

Dortmund-Teamkollege Karim Adeyemi fehlt gegen Luxemburg aufgrund einer Gelbsperre.