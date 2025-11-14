Fixes WM-Ticket kaum noch möglich - Gattuso wütet: "Eine Schande"

Platz eins in Gruppe I der Weltmeisterschafts-Qualifikation kann sich Italien eigentlich abschminken.

Die "Squadra Azzurra" konnte dank zwei späten Treffern zwar noch gegen Moldawien gewinnen. Am Gruppen-Ersten Norwegen kommt man allerdings nur vorbei, wenn man im direkten Duell mit neun (!) Toren Unterschied gewinnen sollte.

Die Misere könnte andauern

Somit muss Italien realistischerweise ins Qualifikations-Playoff. Hier besteht die Chance, dass die vierfachen Weltmeister zum dritten Mal in Folge die WM verpassen.

Diese Tatsache, gepaart mit der dürftigen Vorstellung des Teams, sorgte für Kritik der Italien-Fans durch Gesänge gegen den Verband. "Das akzeptiere ich nicht", sagt Teamchef Gennaro Gattuso zu den Protesten: "Was ich heute gehört habe, ist eine Schande."

Laut dem Trainer sei es der falsche Zeitpunkt, "den Spielern zu sagen, sie sollen arbeiten gehen." Stattdessen müssten Mannschaft und Fans zusammenhalten.

Kritik am Modus

Gattuso nahm sich außerdem den WM-Qualifikations-Modus in Europa zur Brust: "Zu meiner Zeit qualifizierten sich die besten Zweitplatzierten direkt für die Weltmeisterschaft, jetzt haben sich die Regeln geändert." Zum Vergleich: Für die WM 2006 qualifizierten sich 13 Mannschaften aus Europa, für die kommende WM sind es 16 Teams.

Doch Italiens Teamchef sieht den Fehler in der Aufteilung gegenüber anderen Kontinenten: "Wenn wir uns Südamerika ansehen, wo sechs von zehn Mannschaften direkt zur Weltmeisterschaft fahren und die siebte in eine Playoff-Runde mit einer Mannschaft aus Ozeanien muss, dann ist das schon bedauerlich. Das ist die Enttäuschung. Das System in Europa muss geändert werden."