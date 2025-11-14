Schon wieder! Mbappe reist vorzeitig von Nationalteam ab
Wie schon in der letzten Länderspielpause tritt der französische Superstar den Heimweg früher an. Grund dafür ist erneut eine Verletzung.
Die Geschichte wiederholt sich für Kylian Mbappe.
Erneut muss Frankreichs Superstar den Länderspiel-Lehrgang verfrüht abbrechen. Nach dem 4:0-Sieg über die Ukraine, bei dem Mbappe drei Scorer verzeichnete, klagt er über Knöchel-Probleme.
Wieder der Knöchel
Konkret gehe es um eine "Entzündung im rechten Knöchel, die untersucht werden muss", heißt es vom französischen Verband. Somit verpasst der 26-Jährige das Spiel in Aserbaidschan.
Während der Länderspielpause im Oktober musste er ebenso nach dem ersten Match abreisen. Auch zu diesem Zeitpunkt plagten Mbappe Knöchel-Probleme.
Frankreich hat das WM-Ticket ohnehin fix. Mit 13 Punkten liegt man in der Qualifikations-Gruppe D auf Rang eins.