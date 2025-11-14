Schon wieder! Mbappe reist vorzeitig von Nationalteam ab

Die Geschichte wiederholt sich für Kylian Mbappe.

Erneut muss Frankreichs Superstar den Länderspiel-Lehrgang verfrüht abbrechen. Nach dem 4:0-Sieg über die Ukraine, bei dem Mbappe drei Scorer verzeichnete, klagt er über Knöchel-Probleme.

Wieder der Knöchel

Konkret gehe es um eine "Entzündung im rechten Knöchel, die untersucht werden muss", heißt es vom französischen Verband. Somit verpasst der 26-Jährige das Spiel in Aserbaidschan.

Während der Länderspielpause im Oktober musste er ebenso nach dem ersten Match abreisen. Auch zu diesem Zeitpunkt plagten Mbappe Knöchel-Probleme.

Frankreich hat das WM-Ticket ohnehin fix. Mit 13 Punkten liegt man in der Qualifikations-Gruppe D auf Rang eins.