Nach Sieg gegen Färöer: Kroatien löst WM-Ticket

In der WM-Qualifikation der UEFA besiegt Kroatien am siebten Spieltag die Färöer-Inseln zuhause mit 3:1. Im Duell Polen gegen die Niederlage gibt es keinen Sieger, die Begegnung endet 1:1.

Mit diesem Sieg festigen die Kroaten den ersten Platz in der Gruppe L und sichert sich somit die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026.

Kroatien beginnt druckvoll

Die Partie beginnt erwartungsgemäß mit einer dominanten kroatischen Mannschaft, die von Beginn an Druck ausübt.

Völlig entgegen dem Spielverlauf gehen die Gäste in Führung: In der 16.Minute trifft Geza David Turi zum überraschenden 0:1 für die Färöer-Inseln. Kroatien zeigt sich davon jedoch unbeeindruckt und antwortet prompt. Nur sieben Minuten später sorgt Verteidiger Josko Gvardiol (23.) für den verdienten 1:1-Ausgleich.

Trotz drückender Überlegenheit und über siebzig Prozent Ballbesitz gelingt es den Kroaten aber nicht, noch vor der Pause in Führung zu gehen.

Zweiter Treffer löst Knoten

In der 57. Minute bringt Petar Musa sein Team nach einer Vorlage von Josip Stanisic mit 2:1 in Front. Dieser Treffer bricht den Widerstand der wacker kämpfenden Gäste, denn nur dreizehn Minuten später sorgt der eingewechselte Nikola Vlasic für die Entscheidung.

Nach einem Assist von Ivan Perisic trifft er zum 3:1-Endstand (70.). Die Gäste versuchen zwar noch, sich gegen die Niederlage zu stemmen, können die kroatische Defensive aber nicht mehr überwinden.

Kroatien gewinnt die Gruppe

Mit diesem verdienten Heimsieg steht Kroatien uneinholbar an der Spitze der Qualifikationsgruppe L und feiert das gelöste Ticket für die Weltmeisterschaft 2026.

Niederlande quasi fix bei WM

Keinen Sieger gab es in Gruppe G beim Duell der Heimmannschaft Polen gegen die Niederlande.

Das Heimteam hat schon in Minute zwei die erste Möglichkeit zur Führung am Fuß, doch Zalewski vergibt. Daraufhin kommen die Niederlande besser ins Spiel, müssen aber kurz vor der Halbzeit (43.) das erste Gegentor hinnehmen. Kaminski trifft nach Vorarbeit von Lewandowski zum 1:0 für Polen.

Den Niederländern gelingt durch Depay ein Blitzstart in die zweite Hälfte. Das soll aber auch das einzige Tor in den zweiten 45 Minuten bleiben. Das Spiel endet 1:1.

Somit haben die Niederlande vor dem letzten Spieltag das WM-Ticket quasi fix. Dank des viel besseren Torverhältnis sind sie von den Polen kaum noch einzuholen.