Deine ÖFB-Startelf gegen Zypern - Stimme ab!

Bei uns bist du Ralf Rangnick! Stell' das ÖFB-Team für das vorletzte WM-Quali-Spiel gegen Zypern nach deinen Wünschen auf.

Textquelle: © LAOLA1.at
Bei uns bist du der Teamchef!

In der Teamchef-Challenge hast du die Möglichkeit, deine eigene Aufstellung für das ÖFB-Team zu erstellen. Ralf Rangnick muss in Zypern mit David Alaba und Phillipp Mwene auf zwei gesperrte Stammspieler verzichten. Ansonsten stehen ihm alle Optionen offen.

Wähle die Spieler deines Vertrauens und teile deine ganz persönliche Startelf der Teamchef-Challenge mit deinen Freunden.

Wie würdest du im vorletzten und vielleicht schon entscheidenden Spiel der WM-Qualifikation auswärts gegen Zypern (Samstag, 18:00 Uhr im LIVE-Ticker) aufstellen? 

Letztmals WM: Das war die historische Quali für 1998

