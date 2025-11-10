Welcome back! ÖFB-Trainer als Video-Creator

Marko Arnautovic trägt einen großen, farbenprächtigen Blumenstrauß vor sich her, den ihm ein Empfangskomitee des Hotels überreicht hat.

Manchmal sind Ankünfte bei ÖFB-Lehrgängen eben für Überraschungen gut.

Ab zu den Physios!

Andere Dinge wiederum haben Tradition. Jeder Teamspieler wird rasch nach seiner Ankunft bei einem der Physios vorstellig. Ein erster Check, um das erste Training am Dienstag zu steuern.

"Danach gibt es jeden Tag ein Medical Meeting, nachdem die CK-Messung beendet ist und die ersten Umfragen herinnen sind. Dann wird entschieden, wer teilintegriert oder vielleicht gar nicht trainiert", verrät Co-Trainer Stefan Oesen.

Eine Woche Zypern

Am Dienstag, um 11:30 Uhr, stehen Arnautovic und Co. dann erstmals im "Cap St. Georges Hotel & Resort" auf Zypern auf dem Rasen.

"Die Plätze sind top, das Wetter ist schöner als in Wien. Wir können uns hier richtig gut vorbereiten", sagt Ralf Rangnick im Vorfeld des WM-Quali-Finishs auf Zypern (Samstag) und gegen Bosnien-Herzegowina (Dienstag).

Das Welcome-Back-Video

Vor dem Training wartet aber noch eine andere, liebgewonnene Tradition auf die Spieler. Das Welcome-Back-Video.

"Das Thema Video-Storytelling spielt eine große Rolle", sagt der Teamchef.