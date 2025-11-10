VAR-Rückblick: Austria hatte gegen GAK Glück

Großes Glück hatte die Wiener Austria beim 2:1-Erfolg über den GAK. In der siebten Minute grätschte Aleksandar Dragovic mit gestrecktem Bein Ramiz Harakate auf Hüfthöhe um, kam mit Gelb davon.

Der Grazer Coach Feldhofer bezeichnete nach der Partie das Einsteigen als "Mordanschlag" und war entsetzt darüber, dass der VAR nicht eingriff (hier nachlesen >>>).

Der VAR-Rückblick gibt ihm jetzt recht. "Der GAK-Spieler #22 läuft mit dem Ball, als der FAK-Spieler #15 zum Zweikampf ansetzt. Er verfehlt jedoch den Ball und bringt den Angreifer mit hoher Intensität zu Fall. Das Bein des Verteidigers ist in hoher, gestreckter Position und er trifft den Gegner mit offener Sohle. Der Schiedsrichter sollten den FAK-Spieler wegen groben Foulspiels des Feldes verweisen, und der VAR sollte einen On-Field-Review empfehlen", heißt es.