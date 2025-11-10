VAR-Rückblick: Austria hatte gegen GAK Glück

Richtige VAR-Entscheidungen in Graz und Wolfsberg
Als richtig bewertet wurde hingegen das Foulspiel von Petar Ratkov (Salzburg) gegen Dimitri Lavalee in der 41. Minute beim vermeintlichen 1:0 der Salzburger. Schiedsrichter Ebner nahm den Treffer nach Einsicht der Bilder zurück.
Auch richtig bewertet wird die Rote Karte gegen Rene Renner beim Spiel zwischen WAC und Hartberg. Nach Einsicht der VAR-Bilder wurde der WAC-Kicker in der 94. Minute vom Platz gestellt. "Während sich der Ball in einem anderen Teil des Strafraums befindet, trifft der WAC-Angreifer #77 den Hartberg-Verteidiger #95 im Intimbereich", heißt es.