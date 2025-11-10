Ansakonferenz

Welches Team muss um die Top 6 zittern?

Die ADMIRAL Bundesliga verabschiedet sich in eine kurze Verschnaufpause – Zeit, die aktuelle Tabellensituation samt Prognosen zu durchleuchten.

Oh Bundesliga, du lieferst doch immer wieder Gesprächsstoff!

In der 13. Runde war wieder alles dabei: das Schlagerspiel zwischen Sturm und Salzburg, das Tor-Comeback von Marko Raguz und ein echtes Last-Minute-Drama bei Ried gegen Blau-Weiß Linz.

Natürlich will auch die Ansakonferenz-Community Antworten – etwa von Bernd Fliesser, der fragt: "Warum gab es für das Brutalovic-Foul keine Rote Karte?"

Aber auch der auf Triumphzug befindliche LASK sowie die verunsicherten Rapidler sind Thema in der 62. Episode. Außerdem legen sich Hannes, July und Patrick fest, welche Teams ihren Platz im oberen Playoff sicher haben – und wer noch zittern muss.

Hier ansehen:

Die 62. Episode als Podcast anhören:

