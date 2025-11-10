NEWS

WM 2026: Mexikos Präsidentin will Eintrittskarte verschenken

Die 63-Jährige will ihr Ticket für das Eröffnungsspiel an eine junge Frau weitergeben. Wie die Empfängerin ausgewählt wird, sei noch offen.

WM 2026: Mexikos Präsidentin will Eintrittskarte verschenken Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum will ihre Eintrittskarte für das Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft im nächsten Jahr in Mexiko-Stadt verschenken.

Ihr Ticket mit der Nummer 00001 für das Spiel am 11. Juni 2026 im Aztekenstadion wolle sie an eine junge Frau geben, die Fußball liebe, sich den Kauf einer Karte aber nicht leisten könne, sagte die Linkspolitikerin am Montag. Wie die Empfängerin ausgewählt wird, sei noch offen, so Sheinbaum auf einer Pressekonferenz.

Tickets kosten bis zu 1.800 Dollar

Für das Eröffnungsspiel kursierten Preise von rund 370 US-Dollar (320 Euro) in der günstigsten Kategorie bis zu etwa 1.825 US-Dollar für das teuerste Ticket.

Der Mindestlohn in Mexiko liegt bei monatlich 8.364 Peso (rund 455 US-Dollar). An der WM 2026 nehmen erstmals 48 Mannschaften teil. Das Endspiel wird am 19. Juli in East Rutherford bei New York ausgetragen.

Diese 28 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

USA (Gastgeber)
Mexiko (Gastgeber)

Slideshow starten

29 Bilder

Fußball FIFA WM 2026 Mexiko Mexiko (Team Fußball)