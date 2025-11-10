Amiri fällt aus: Nagelsmann beruft Neuling in DFB-Kader ein

Leipzig-Talent Assan Ouédraogo könnte unverhofft zu seinem Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft kommen.

Der 19-jährige Mittelfeldspieler wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann nachträglich für die finalen WM-Qualifikationsspiele der DFB-Elf gegen Luxemburg und die Slowakei einberufen.

Damit reagiert der Ex-Bayern-Coach auf den kurzfristigen Ausfall von Mainz-Spieler Nadiem Amiri. Der 29-Jährige kann die Reise aufgrund von Adduktorenbeschwerden nicht antreten.

Lange Verletzungspause

Ouédraogo, der zuletzt Teil der deutschen U21-Auswahl war, hat sich in dieser Saison bei RB Leipzig nach insgesamt 59 verpassten Spielen zurückgekämpft und zuletzt auch in die Startelf gespielt.

In der aktuellen Spielzeit kommt der 19-Jährige in elf Pflichtspielen auf zwei Tore und vier Assists. In Leipzig kickt der beim FC Schalke 04 ausgebildete Mittelfeldspieler seit Sommer 2024 - der Bundesligist sicherte sich die Dienste des hochveranlagten Deutschen für eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro.