Erster in der Quali: Fußballzwerg rückt näher an WM-Premiere

Curacao holt sich die Spitzenposition von Jamaika zurück. In der nächsten Woche steht das direkte Duell an.

Erster in der Quali: Fußballzwerg rückt näher an WM-Premiere Foto: © GETTY
Der WM-Traum von Fußballzwerg Curacao rückt immer näher!

Bereits während des letzten Länderspiel-Lehrgangs stand die kleine Karibikinsel (ca. 150.000 Einwohner) an der Spitze ihrer Qualifikationsgruppe. Jamaika schob sich letztendlich aber noch vor Curacao.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag patzte Gruppen-Favorit Jamaika allerdings bei Trinidad und Tobago (1:1.). Zwei Stunden zuvor erfüllte Curacao, das vom Trainer-Haudegen Dick Advocaat gecoacht wird, seine Pflichtaufgabe in Bermuda. Der 7:0-Sieg bringt die Advocaat-Truppe mit einem Punkt Vorsprung auf Rang eins der Gruppe.

Entscheidungsspiel am Mittwoch

Eine Runde wird in der CONCACAF WM-Quali noch gespielt. In dieser kommt es zum entscheidenden Duell um den Sieg in Gruppe 2: Jamaika (zehn Punkte) trifft zu Hause auf Curacao (elf Punkte).

Verhindert der Fußballzwerg eine Niederlage, so wäre die erste WM-Qualifikation in der Geschichte perfekt.

Diese 28 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

USA (Gastgeber)
Mexiko (Gastgeber)

