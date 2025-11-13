Eskalation bei der Passkontrolle?

"28 Jahre sind eine lange, lange Zeit", sagt Marco Friedl.

Der Mann ist zwar erst 27 Jahre alt, aber nichtsdestoweniger kann man seine Einschätzung schon teilen.

28 Jahre ist die letzte Teilnahme der österreichischen Nationalmannschaft an einer Weltmeisterschaft her. Die Last-Minute-Treffer von Toni Polster und Ivo Vastic gegen Kamerun bzw. Chile gehören längst zur heimischen Fußball-Folklore.

Fak für Rapid und ein NFL-Kicker

Zur Einordnung: 1998 war die WM 1970 genauso weit weg wie die Endrunde in Frankreich es eben aktuell ist.

1970 war der ÖFB nicht dabei, hat es in einer Quali-Gruppe mit Deutschland, Schottland und Zypern verhaut.

Dabei ist der Auftakt damals mit einem 2:1 auf Zypern geglückt. Aber das waren noch ganz andere Zeiten. Es spielte ein Mann namens Fak für Österreich und Rapid. Toni Linhart verteidigte, wurde nachher als NFL-Kicker bei den New Orleans Saints, Baltimore Colts und New York Jets berühmt.

Gut, dass frühere Nationalspieler zu Footballern werden, passiert heute noch, aber sonst waren das schon ganz andere Zeiten.

Es zählt der Sieg

Jedenfalls spielt das ÖFB-Team nun in der WM-Quali wieder auf Zypern. Dieses und das darauffolgende Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina sind das Grande Finale.