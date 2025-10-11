Karibikinsel Curacao winkt historische WM-Teilnahme

Die Karibikinsel Curacao steht vor einer Fußball-Sensation!

Am Samstag besiegte der Inselstaat den klaren Favoriten Jamaika überraschend mit 2:0 - und führt damit auf einmal Gruppe 2 der CONCACAF WM-Qualifikation mit sieben Punkten an.

Der jeweilige Erste der zwei Gruppen qualifiziert sich fix für die WM-Endrunde 2026. Diese Errungenschaft gelang Curacao bislang noch nie.

Ex-United-Talent und früherer Rangers-Coach

Ein Gros des Kaders besteht aus Spielern, die in den Niederlanden geboren sind. Immerhin gehört Curacao auch zum Königreich der Niederlande. Die wohl bekanntesten Namen am Feld: Tahith Chong (ehem. Manchester United) und Jürgen Locadia (Brighton, Bochum).

Den größten Namen dürfte damit der Trainer haben: Dick Advocaat. Der 78-jährige Niederländer trainiert bereits seine achte (!) Nationalmannschaft. Zwei davon (Niederlande 1998, Südkorea 2006) führte er bereits zu Weltmeisterschaften. Womöglich gelingt ihm das auch mit der Karibikinsel.

Unter Advocaat trafen die Rangers 2000 auch zweimal auf den SK Sturm in der Champions League.

