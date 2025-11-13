Nach Sieg! Norwegens erste WM-Quali seit 1998 quasi fix

Norwegen besiegt am neunten Spieltag der UEFA WM-Qualifikation Estland im heimischen Ullevaal Stadion in Oslo klar mit 4:1 und stößt die Tür zur WM-Qualifikation ganz weit auf.

Der erste Durchgang bleibt trotz klarer Überlegenheit der Norweger torlos. Die Hausherren dominieren mit hohem Ballbesitz und erarbeiten sich einige Möglichkeiten, scheitern aber an der eigenen Chancenverwertung.

Schüsse von Antonio Nusa (9., 25.) und Alexander Sörloth (22.) finden ihr Ziel nicht.

Die beste Gelegenheit vergibt Erling Haaland, als er in der 43. Minute an Estlands Schlussmann Karl Hein scheitert.

Offensiv-Feuerwerk sichert Sieg

Nach dem Seitenwechsel drehen die Gastgeber auf und entscheiden die Partie binnen weniger Minuten. Den Torreigen eröffnet Sörloth in der 50. Minute per Kopf nach einer Vorlage von Sander Berge.

Nur zwei Minuten später ist es erneut Sörloth, der nach einer Flanke von Julian Ryerson wieder mit dem Kopf zur Stelle ist und auf 2:0 erhöht (52.).

Haaland legt nach

Kurz darauf trägt sich auch Haaland in die Torschützenliste ein und verwertet eine weitere Vorlage von Ryerson ebenfalls per Kopf zum 3:0 (56.).

Den vierten Treffer für die Hausherren besorgt Haaland in der 62. Minute nach Zuspiel von David Moller Wolfe.

Estland gelingt durch Robi Saarma in der 64. Minute nur noch der Ehrentreffer zum 4:1.

Mit einem Torverhältnis, das um 17 Treffer besser ist als das von Gruppengegner Italien, ist die WM-Qualifikation für Norwegen praktisch schon gesichert.

Island und Ungarn siegen

Ungarn bleibt mit einem 1:0 Sieg gegen Armenien auf Playoff-Kurs. Barnabas Varga sorgt per Kopf für das Siegtor (33.). Rapid-Legionär Bolla spielte bis zur 61. Minute.

Island siegt 2:0 gegen Aserbaidschan und springt vorübergehend auf den zweiten Platz in Gruppe D. Der punktgleiche Konkurrent Ukraine trifft auf Frankreich, die ihr WM-Ticket fixieren können.

Die Tabellen der WM-Qualifikation >>>