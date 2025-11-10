Zwarakonferenz

Choreo-Meisterwerk in der Südstadt

Was die Admira-Fans da abgeliefert haben, ist ganz großes Kino! Die Zwarakonferenz über die heißesten LigaZwa-Momente der 13. Runde.

Kommentare

Die ADMIRAL 2. Liga hat sich erneut von ihrer besten Seite gezeigt!

Zwei stark besuchte Derbys haben Hannes, July und Patrick besonders begeistert: Rund 4.000 Zuschauer waren in Bregenz live dabei, knapp 2.500 Fans verfolgten das Duell zwischen Admira und St. Pölten.

Im Mittelpunkt standen die Admira-Fans, allen voran die Fangruppierung Gate 2, die ihr 10-jähriges Jubiläum mit einer beeindruckenden zehnteiligen Choreo und der größten Pyroshow, die die Südstadt je gesehen hat, gefeiert haben.

Außerdem wirft die Zwarakonferenz einen Blick auf den FAC-Senkrechtstarter Evan Eghosa Aisowieren und die "neue" LigaZwa-Tabelle ohne Stripfing – wodurch der Titelkampf jetzt besonders eng zusammenrückt.

Hier ansehen:

Die 128. Episode als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

Derbytime! Die meistgespielten Lokalduelle Österreichs

Derbytime! Die meistgespielten Lokalduelle Österreichs

Bundesliga
8
Welches Team muss um die Top 6 zittern?

Welches Team muss um die Top 6 zittern?

Bundesliga
Nach Pleite: Stripfing-Spieler füllen Younion-Camp

Nach Pleite: Stripfing-Spieler füllen Younion-Camp

2. Liga
Konkursverfahren über Zweitligist Stripfing eröffnet

Konkursverfahren über Zweitligist Stripfing eröffnet

2. Liga
4
Auf SKN-Frauen wartet nächste große CL-Hürde

Auf SKN-Frauen wartet nächste große CL-Hürde

Frauen-Fußball
FAC siegt - Violets über 70 Minuten in Unterzahl

FAC siegt - Violets über 70 Minuten in Unterzahl

2. Liga
2
Atletico Madrid hat neuen Mehrheitseigentümer

Atletico Madrid hat neuen Mehrheitseigentümer

La Liga
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball Zwarakonferenz Admira Wacker Pyrotechnik SKN St. Pölten FAC Wien Evan Eghosa Aisowieren SC Austria Lustenau SV Stripfing SW Bregenz Sport-Talk LAOLA1+ LAOLA1 First Vienna FC SK Rapid II FC Liefering SV Austria Salzburg FC Hertha Wels SK Austria Klagenfurt SK Sturm II Kapfenberger SV Young Violets Austria Wien SKU Amstetten Patrick Gstettner Johannes Kristoferitsch Julia Haunschmid