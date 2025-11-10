Die 128. Episode als Podcast anhören:
Choreo-Meisterwerk in der Südstadt
Was die Admira-Fans da abgeliefert haben, ist ganz großes Kino! Die Zwarakonferenz über die heißesten LigaZwa-Momente der 13. Runde.
Die ADMIRAL 2. Liga hat sich erneut von ihrer besten Seite gezeigt!
Zwei stark besuchte Derbys haben Hannes, July und Patrick besonders begeistert: Rund 4.000 Zuschauer waren in Bregenz live dabei, knapp 2.500 Fans verfolgten das Duell zwischen Admira und St. Pölten.
Im Mittelpunkt standen die Admira-Fans, allen voran die Fangruppierung Gate 2, die ihr 10-jähriges Jubiläum mit einer beeindruckenden zehnteiligen Choreo und der größten Pyroshow, die die Südstadt je gesehen hat, gefeiert haben.
Außerdem wirft die Zwarakonferenz einen Blick auf den FAC-Senkrechtstarter Evan Eghosa Aisowieren und die "neue" LigaZwa-Tabelle ohne Stripfing – wodurch der Titelkampf jetzt besonders eng zusammenrückt.
