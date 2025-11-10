Nach Pleite: Stripfing-Spieler füllen Younion-Camp

Nach dem finanziellen Ruin des SV Stripfing fanden sich gleich 15 Spieler der Niederösterreicher im jüngst gestarteten "younion-Proficamp" ein.

Das vierwöchige Programm am ÖFB Campus richtet sich an Spieler der beiden höchsten Spielklassen, die aktuell ohne Verein sind und insbesondere auch an jene, die nach dem Rückzug des SV Stripfing aus der 2. Liga plötzlich ohne Vertrag dastehen.

So gesellte sich der Großteil der Stripfinger Akteure dazu, um unter der Leitung von Ex-Altach-Coach Joachim Standfest, der für den ebenfalls von der Pleite betroffenen Emin Sulimani kurzfristig eingesprungen ist, ihren Trainingsrhythmus fortzusetzen.

"Haben gezeigt, dass Angebot richtig war"

"Ich habe die Aufgabe hier als Cheftrainer zu arbeiten gern angenommen. Mein Ziel ist es, den Spielern dabei zu helfen in Form zu bleiben. Dabei werden wir in diesen Wochen viele Abläufe und Belastungen ähnlich halten, wie im Training davor“, so Standfest in einer Aussendung der Gewerkschaft "Younion".

Sein Co-Trainer Thomas Hinum zeigt auf, warum jenes Angebot von hoher Relavanz ist.

"Mit 15 Ex-Stripfing-Spielern, ergänzt durch die derzeit Vertragslosen Tobias Knoflach und Roman Kerschbaum, haben wir gezeigt, dass unser Angebot genau richtig war", erklärt Hinum.